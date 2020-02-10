Ученые: число зараженных коронавирусом достигнет полумиллиона

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней спрогнозировали, что максимальное число заболевших от коронавируса достигнет 500 тысяч человек. Пик распространения смертельного китайского вируса может наступить во второй половине февраля.

Как сообщает Bloomberg, для вычисления была создана специальная математическая модель на основе данных о заболевших в китайской провинции Хубэй, откуда и начал распространяться вирус.

По словам одного из ученых, на пике распространения вируса в Ухане заразится примерно 5% жителей города, то есть около 500 тысяч человек, пишет Regnum.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Напомним, в МИД Китая назвали низким процент смертности от коронавируса нового типа 2019-nCoV. Пневномния, вызванная коронавирусом, приводит к гибели 2,1% заразившихся граждан Китая. Это значительно ниже, чем от ОРВИ, Эболы и вируса респираторного синдрома (MERS).

Ранее китайский посол в США Цуй Тянькай опроверг слухи о том, что коронавирус искусственно вывели в лаборатории.

Тянькай отметил, что все подобные разговоры являются бредом. По его словам, ученые еще со 100%-ной уверенностью не определили откуда именно произошел новый тип коронавируса.