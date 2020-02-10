"Сельта" со Смоловым в составе одержала волевую победу над "Севильей"

Испанская "Сельта", за которую выступает российский нападающий Федор Смолов, одержала волевую победу над "Севильей" в матче 23-го тура чемпионата страны. Встреча прошла в воскресенье в Виго и завершилась со счетом 2:1, передает корреспондент Накануне.RU.

В середине первого тайма счет открыл форвард гостей Юссеф Эн-Несири. После перерыва хозяева сначала отыгрались благодаря мячу Яго Аспаса, а под конец встречи вышедший на замену Пионе Систо провел победный гол.

Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе, но проявить себя не сумел. В итоге россиянин получил желтую карточку и был заменен на 88-й минуте.

В следующем туре чемпионата Испании "Сельте" в гостях предстоит игра с лидером таблицы - мадридским "Реалом". Матч состоится 16 февраля.