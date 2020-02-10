22 Августа 2020
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Происшествия В России За рубежом
катер, Пхукет (2020) | Фото: Mash

В Таиланде при столкновении катеров погибли двое детей российских туристов, еще 22 пострадали

Утром 10 февраля в море недалеко от острова Пхукет в Таиланде столкнулись два скоростных катера, пишет Baza.

22 российских туриста пострадали - у них травмы различной степени тяжести, двое детей погибли - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Сообщается, что на одном катере был только тайский экипаж, а на втором - 39 российских туристов.

Сейчас консулы на Пхукете объезжают местные больницы, куда отвезли пострадавших россиян, и выясняют информацию об их состоянии здоровья.

катер, Пхукет(2020)|Фото: Mash

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В Таиланде при столкновении катеров погибли двое детей российских туристов, еще 22 пострадали

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Теги: Таиланд, Пхукет, катер, столкновение, гибель, туристы



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