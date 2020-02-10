В Таиланде при столкновении катеров погибли двое детей российских туристов, еще 22 пострадали

Утром 10 февраля в море недалеко от острова Пхукет в Таиланде столкнулись два скоростных катера, пишет Baza.

22 российских туриста пострадали - у них травмы различной степени тяжести, двое детей погибли - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Сообщается, что на одном катере был только тайский экипаж, а на втором - 39 российских туристов.

Сейчас консулы на Пхукете объезжают местные больницы, куда отвезли пострадавших россиян, и выясняют информацию об их состоянии здоровья.