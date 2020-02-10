Врио губернатора Прикамья остался недоволен уборкой улиц Перми

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин остался недоволен уборкой улиц Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ночь была снежная. Интересно, как город будет очищен к обеду... Пока техники на улицах, явно, недостаточно. Будем проверять", - написал он в своем Instagram.

Отметим, что, похоже, Дмитрий Махонин принял решение отказаться от "подарка" экс-губернатора Максима Решетникова и не перешел на его бывший аккаунт. На своей заключительной конференции Решетников заявил, что его страница в этой соцсети - это страница губернатора Пермского края и что он передаст ее Дмитрию Махонину.

В настоящий момент в бывшем аккаунте Решетникова нет его фотографии - изображение заменили на флаг Пермского края.