В Тюмени признанный банкротом "СибНАЦ" продает самовар, чтобы заплатить по счетам

Признанный банкротом "Сибирский научно-аналитический центр" ("СибНАЦ") объявил о продаже имущества, чтобы рассчитаться с долгами. Среди десятков лотов – самовар, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о проведении торгов появилась в карточке предприятия на "Федресурсе". Среди 217 лотов – два мотобура за 23,8 тыс. руб. каждый, электросамовар "Царский 3" объемом 15 л за 31,9 тыс. руб., акустическая система "Yamaha MSR400" с микшерным пультом за 36,3 тыс. руб. и другие товары. Ранее на продажу были выставлены награды предприятия за геологоразведку.

Напомним, "СибНАЦ" признан банкротом 4 июля 2019 г. Иск подала компания "Инженерное бюро" по причине просроченной более, чем на три месяца кредиторской задолженности в 2,6 млн руб. Более 400 сотрудников центра получили уведомления о предстоящем увольнении. Сумма требований кредиторов Сибирского научного центра превысила 800 млн руб.

В декабре опубликована рыночная стоимость имущества предприятия. Административное здание по адресу 30 лет Победы, 64 площадью 17 тыс. "квадратов" стоит 680,4 млн руб., нежилые помещения в доме №46 по Пермякова площадью 4,3 тыс. кв. м – 185 млн руб., различные наружные сети – 19,4 млн руб., три земельных участка 98,3 млн руб. То есть общая стоимость всего имущества центра – 983 млн руб., говорится в отчете ООО "Экспертные технологии", опубликованном на портале "Федресурс".