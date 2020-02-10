Лавров: РФ не возражает против взаимного обмена послами с Украиной

Российская сторона готова обменяться послами с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, сказал в интервью "Российской газете" глава МИД.

Как отметил Лавров, "вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов". "Мы будем не против", - сообщил министр.

Он напомнил, что Россия и Украина тесно взаимосвязаны в экономике, гуманитарной и транспортной сфере.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, он несколько раз созванивался с президентом РФ и им удалось выстроить формат общения, который позволил дважды провести обмен удерживаемыми лицами, а также вернуть участвовавшие в керченском инциденте украинские корабли.