22 Августа 2020
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Политика В России
Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

Лавров: РФ не возражает против взаимного обмена послами с Украиной

Российская сторона готова обменяться послами с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, сказал в интервью "Российской газете" глава МИД.

Как отметил Лавров, "вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов". "Мы будем не против", - сообщил министр.

Он напомнил, что Россия и Украина тесно взаимосвязаны в экономике, гуманитарной и транспортной сфере.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, он несколько раз созванивался с президентом РФ и им удалось выстроить формат общения, который позволил дважды провести обмен удерживаемыми лицами, а также вернуть участвовавшие в керченском инциденте украинские корабли.

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Лавров: РФ не возражает против взаимного обмена послами с Украиной

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Теги: сергей лавров, украина, послы



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