Екатеринбург ожидает потепление после самого холодного дня февраля

Минувшее воскресенье, 9 февраля, стало самым холодным днем с начала месяца в Екатеринбурге. Однако синоптики прогнозируют, что морозы будут недолгими.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в понедельник днем воздух прогреется до 9-11 ниже нуля. Также возможен слабый снег.

Во вторник и среду температура будет падать по ночам до минус 10-12 и 8-10 градусов. Днем 11 февраля будет 4-6, а 12 февраля - 3-5 градусов ниже нуля. Существенных осадков не ожидается.

По данным синоптиков, с начала февраля в Екатеринбурге температура воздуха в среднем на 6,5 градусов выше нормы.