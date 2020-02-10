22 Августа 2020
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Общество За рубежом
Фильм &quot;Паразиты&quot;. (2020) | Фото: КиноПоиск

"Оскар" за лучший фильм впервые получила не англоязычная лента

В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии "Оскар". Триумфатором этого года стала картина "Паразиты". Она взяла награду в главной номинации "лучший фильм", а также в таких престижных категориях как "лучший режиссер" (Пон Джун-Хо) и "лучший адаптированный сценарий". Стоит отметить, что это первый раз, когда победу в главной номинации одержала не англоязычная картина. При этом у "Паразитов" ни одной статуэтки за игру актеров – здесь все раздали американцам: лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн ("Брачная история"), а лучшей актрисой в главной роли - Рене Зеллвегер ("Джуди"), Брэд Питт ("лучшая мужская роль второго плана") получил "Оскар" за игру в фильме Тарантино "Однажды в… Голливуде", Хоакин Феникс ("лучшая мужская роль") сыграл Джокера в одноименном фильме.
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"Оскар" за лучший фильм впервые получила не англоязычная лента

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Теги: оскар-2020, паразиты, южная корея, лучший режиссер, брэд питт



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