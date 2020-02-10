"Оскар" за лучший фильм впервые получила не англоязычная лента

В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии "Оскар". Триумфатором этого года стала картина "Паразиты". Она взяла награду в главной номинации "лучший фильм", а также в таких престижных категориях как "лучший режиссер" (Пон Джун-Хо) и "лучший адаптированный сценарий". Стоит отметить, что это первый раз, когда победу в главной номинации одержала не англоязычная картина. При этом у "Паразитов" ни одной статуэтки за игру актеров – здесь все раздали американцам: лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн ("Брачная история"), а лучшей актрисой в главной роли - Рене Зеллвегер ("Джуди"), Брэд Питт ("лучшая мужская роль второго плана") получил "Оскар" за игру в фильме Тарантино "Однажды в… Голливуде", Хоакин Феникс ("лучшая мужская роль") сыграл Джокера в одноименном фильме.