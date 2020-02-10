Крашенинников рассказал, как Госдума будет голосовать по поправкам в Конституцию

22 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://remont.youdo.com/electrician/electrical-wiring/other/zameri/, подробнее здесь.
По ссылке http://remont.youdo.com/repair/room/15-16/, полное описание.
Здесь http://remont.youdo.com/tile/coat/fireplaces/, рекомендуем!



Политика В России Москва
инаугурация Евгения Куйвашева, Крашенинников (2017) | Фото: Накануне.RU

Крашенинников рассказал, как Госдума будет голосовать по поправкам в Конституцию

У голосования в Госдуме по проекту поправок в Конституцию будет ряд особенностей, заявил глава комитета по ГД госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В интервью "Коммерсанту" он сообщил, что депутатам во втором чтении (первое законопроект уже прошел) предстоит голосовать по двум статьям.

Читайте также:

"В первый раз проведем такое многослойное голосование в Госдуме <...> Это очень необычно, такого у нас никогда не было", - рассказал Крашенинников, который также является сопредседателем рабочей группы по работе с предложениями к поправкам в Конституцию.

Крашенинников пояснил, что сначала парламентарии будут голосовать по первому блоку законопроекта (в нем прописаны сами поправки к основному закону), причем некоторые пункты могут быть вынесены на отдельное голосование. После этого нижняя палата проголосует за всю первую статью целиком. Аналогичная процедура предусмотрена и по второй статье (касается всероссийского голосования по поправкам), после чего депутаты проголосуют за законопроект целиком.

Рассказывая ранее о деталях законопроекта, Крашенинников также отмечал, что второй блок вступит в силу сразу же после того, как только закон будет подписан и опубликован.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Крашенинников рассказал, как Госдума будет голосовать по поправкам в Конституцию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: павел крашенинников, поправки в конституцию, госдума, голосование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети