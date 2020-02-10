Крашенинников рассказал, как Госдума будет голосовать по поправкам в Конституцию

У голосования в Госдуме по проекту поправок в Конституцию будет ряд особенностей, заявил глава комитета по ГД госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В интервью "Коммерсанту" он сообщил, что депутатам во втором чтении (первое законопроект уже прошел) предстоит голосовать по двум статьям.

"В первый раз проведем такое многослойное голосование в Госдуме <...> Это очень необычно, такого у нас никогда не было", - рассказал Крашенинников, который также является сопредседателем рабочей группы по работе с предложениями к поправкам в Конституцию.

Крашенинников пояснил, что сначала парламентарии будут голосовать по первому блоку законопроекта (в нем прописаны сами поправки к основному закону), причем некоторые пункты могут быть вынесены на отдельное голосование. После этого нижняя палата проголосует за всю первую статью целиком. Аналогичная процедура предусмотрена и по второй статье (касается всероссийского голосования по поправкам), после чего депутаты проголосуют за законопроект целиком.

Рассказывая ранее о деталях законопроекта, Крашенинников также отмечал, что второй блок вступит в силу сразу же после того, как только закон будет подписан и опубликован.