22 Августа 2020
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Общество За рубежом
Брэд Питт получает &quot;Оскар&quot; за лучшую мужскую роль второго плана. (2020) | Фото: ABC

"Оскар"-2020: Брэд Питт, Хоакин Феникс и южнокорейские "Паразиты"

В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премий Американской киноакадемии. Статуэтки уже получили Брэд Питт ("лучшая мужская роль второго плана") – за игру в фильме Тарантино "Однажды в… Голливуде", Хоакин Феникс ("лучшая мужская роль" – он сыграл Джокера в одноименном фильме, а также продолжает собирать трофеи фильм южнокорейского режиссера Пона Джун-Хо "Паразиты" ("лучший режиссер" и "лучший оригинальный сценарий"). Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн ("Брачная история"), а лучшей актрисой в главной роли - Рене Зеллвегер ("Джуди").

Лучшим мультиком стала  "История игрушек 4", а Элтон Джон написал музыку к лучшей песне "(I'm Gonna) Love Me Again" (к байопику про самого себя "Рокетмэн").

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"Оскар"-2020: Брэд Питт, Хоакин Феникс и южнокорейские "Паразиты"

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Теги: оскар-2020, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, брэд питт



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Развитие сюжета:

Ранее 10.02.2020 07:44 Мск "Оскар" за лучший фильм впервые получила не англоязычная лента

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