"Оскар"-2020: Брэд Питт, Хоакин Феникс и южнокорейские "Паразиты"

В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премий Американской киноакадемии. Статуэтки уже получили Брэд Питт ("лучшая мужская роль второго плана") – за игру в фильме Тарантино "Однажды в… Голливуде", Хоакин Феникс ("лучшая мужская роль" – он сыграл Джокера в одноименном фильме, а также продолжает собирать трофеи фильм южнокорейского режиссера Пона Джун-Хо "Паразиты" ("лучший режиссер" и "лучший оригинальный сценарий"). Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн ("Брачная история"), а лучшей актрисой в главной роли - Рене Зеллвегер ("Джуди").