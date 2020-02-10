22 Августа 2020
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банкомат сбербанк (2014) | Фото: credit-pad.com

Красноярские злоумышленники похитили у Сбербанка 3 млн рублей через банкоматы в Кургане

ГСУ СКР по Красноярскому краю завершило расследование необычной кражи, совершенной у местного отделения Сбербанка: злоумышленники через банкоматы пополнили свои счета "билетами банка Сувенир" достоинством 5 тыс. "дублей", похитив у учреждения около 3 млн руб.

12 октября 2018 года в Кургане была зарегистрирована подозрительная активность пользователей банкоматов на улице Николаева и Дмитрия Мартынова, а также в дополнительном офисе банка на улице 9 Мая. Клиенты банка начали массово вносить в приемники аппаратов наличность, которая тут же и снималась со счетов.

Исследовать содержимое банкоматов поручили восьми опытным кассирам, которые и выявили подвох: вместо пятитысячных купюр встроенные в аппараты сейфы оказались набиты "образцами полиграфической продукции" с надписью "Билет банка Сувенир. Пять тысяч дублей".

От сувенирных бумажек обнаруженные "дубли" отличались только наклеенной в нужном месте металлизированной защитной полосой. Она, как показала экспертиза, и позволила злоумышленникам обмануть четыре красноярских банкомата, в которых оказалось 485 фальшивок на общую сумму 2 млн 295 тыс. руб.

Полицейские установили, что каждая из использованных при афере карт была дублирована мошенниками: по оригиналу они пополняли фальшивками счет в Красноярске, а по копии — сразу же и обнуляли этот счет в Кургане.

Следствию удалось задержать рядовых участников аферы и предъявить им обвинения в особо крупной краже. В процессе расследования уголовное дело по решению прокурора Красноярского края было передано в краевое ГСУ СКР, поэтому завершил его уже Следственный комитет, пишет "Коммерсант".

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Красноярские злоумышленники похитили у Сбербанка 3 млн рублей через банкоматы в Кургане

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Теги: Сбербанк, хищение, деньги



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