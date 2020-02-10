22 Августа 2020
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Спорт Приволжский ФО Пермский край
Лыжи (2016) | Фото: park.sokolniki.com

Спортсменка из Прикамья завоевала Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина

Летающая лыжница из Чайковского Ксения Каблукова завоевала Континентальный кубок в сезоне 2019/2020. 

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Пермского края, финальные этапы турнира проходили в немецком городе Борттероде, где российская спортсменка 8 февраля стала второй, а 9 февраля - первой.

Всего же на четырех  этапах  в Норвегии и Германии спортсменка из Чайковского каждый раз поднималась на подиум. Общая сумма в 385 баллов позволила студентке Чайковского института физической культуры обогнать в общем зачёте ближайшую конкурентку из Австрии, Софи Зоршаг на 65 пунктов.

Континентальный кубок - второй по значимости трофей в мире. Победа - лучший результат 21- летней Ксении Каблуковой в карьере, теперь она вернётся в состав основной команды, чтобы принимать участие в этапах Кубка мира.

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Спортсменка из Прикамья завоевала Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина

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Теги: лыжи, спорт



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