Пользователи Windows 7 не могут войти в свои компьютеры

Множество пользователей компьютеров, на которых установлена операционная система Windows 7, пожаловались на ошибку, из-за которой не удается перезагрузить или выключить устройство.

Некоторые при попытке выключить компьютер получают сообщение "У вас нет разрешения на выключение этого компьютера", из-за чего завершить операцию невозможно.

Один из пользователей все же предложил свое решение возникшей проблемы. Так, при этой ошибке для корректного выключения либо же перезагрузки компьютера нужно создать новую учетную запись с правами администратора. Затем необходимо снова войти в предыдущую учетную запись с правами администратора по умолчанию.

Ошибка исчезла, однако лишь у части пользователей. Официально причины возникновения ошибки не сообщаются, передает "Рен ТВ".

Ранее сообщалось о том, что разработчики компании Microsoft выпустят "заплатку", которая устранит последствия обновлений, выпущенных накануне окончания срока поддержки операционной системы Windows 7.

Пользователи смогут установить патч через "Центр обновлений". Два обновления должны устранить ошибки безопасности, однако после их установки с рабочего стола Windows пропадают обои, и появляется черный фон.

Новая "заплатка" призвана исправить ошибку. Изначально ее планировалось выпустить для корпоративных версий Windows 7, но было решено "раздать" всем пользователям.

Как сообщалось ранее, отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков.