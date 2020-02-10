22 Августа 2020
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Экономика В России
коронавирус, реклама (2020) | Фото: Пермское УФАС

В Счетной палате рассказали о серьезных последствиях от коронавируса для РФ

Если борьба с эпидемией китайского коронавируса затянется, это нанесет существенный ущерб российской и мировой экономике, сообщили в Счетной палате.

Российская экономика может пострадать из-за сокращения внешнеторгового оборота с Китаем. В ведомстве отмечают, что с января по ноябрь прошлого года его объемы достигли $100 млн - 16,5% внешнеторгового оборота РФ.

Согласно позитивному сценарию Счетной палаты, коронавирус не окажет значительного влияния на макроэкономические показатели, поскольку их можно будет "нивелировать за счет того, что и Китай, и другие страны постараются скомпенсировать перебои с поставками товаров и услуг".

При негативном сценарии ущерб экономике России будет определяться тем, насколько быстро страна найдет новых поставщиков и рынки сбыта продукции, сообщает ТАСС.

Ранее китайский посол в США Цуй Тянькай опроверг слухи о том, что коронавирус искусственно вывели в лаборатории, передает канал CBS.

Тянькай отметил, что все подобные разговоры являются бредом.

"Есть различные спекуляции. Некоторые утверждают, что вирус произошел из военной лаборатории в Китае или США. Как мы можем верить всем этим бредням?", - отметил посол.

По его словам, ученые еще со 100%-ной уверенностью не определили откуда именно произошел новый тип коронавируса.

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В Счетной палате рассказали о серьезных последствиях от коронавируса для РФ

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Теги: коронавирус, экономика, Счетная палата



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