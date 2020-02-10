"Холоп" впервые в российском прокате заработал более 3 млрд рублей

22 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://remont.youdo.com/tile/material/price/, выбирай нас!
Услуги специалиста: http://remont.youdo.com/facing/ceiling/facing/otherflats/kitchen/other/plastic/, ссылка на описание.



Общество В России
фильм &quot;Холоп&quot; (2019) | Фото: twitter.com/Kinometro

"Холоп" впервые в российском прокате заработал более 3 млрд рублей

Российская лента "Холоп" собрала в прокате в РФ больше 3 млрд руб.

Единственный в истории фильм, который помимо "Холопа" заработал больше 3 млрд руб. в российском прокате, это "Аватар" Джеймса Кэмерона, который принес создателям 3,6 млрд руб.

"Холоп" также стал лидером новогоднего проката. За каникулы фильм посмотрел каждый третий посетитель кинотеатра, пишут "Ведомости".

Напомним, аналитики предполагают, что такая ситуация стала возможна с введением искусственных механизмов регулирования проката, и у нашей комедии просто не было достойных западных конкурентов.

По сюжету ленты "Холоп", сын олигарха отбился от рук и стал типичным прожигателем жизни, его отец, собственно, сам олигарх, который, судя по комментариям зрителей, также не вызывает симпатии, так как мало чем отличается от сынка, решает его проучить и инсценирует "провал в прошлое". Молодой человек попадает в аутентичную обстановку царской России, где его место определено среди холопов, его "воспитывают" тайные коучеры во главе с Охлабыстиным, руководствуясь заранее составленным сценарием. Но как всегда в ромкомах - вмешивается любовь, и все идет не по сценарию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Холоп" впервые в российском прокате заработал более 3 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Холоп, кино



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети