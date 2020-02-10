"Холоп" впервые в российском прокате заработал более 3 млрд рублей

Российская лента "Холоп" собрала в прокате в РФ больше 3 млрд руб.

Единственный в истории фильм, который помимо "Холопа" заработал больше 3 млрд руб. в российском прокате, это "Аватар" Джеймса Кэмерона, который принес создателям 3,6 млрд руб.

"Холоп" также стал лидером новогоднего проката. За каникулы фильм посмотрел каждый третий посетитель кинотеатра, пишут "Ведомости".

Напомним, аналитики предполагают, что такая ситуация стала возможна с введением искусственных механизмов регулирования проката, и у нашей комедии просто не было достойных западных конкурентов.

По сюжету ленты "Холоп", сын олигарха отбился от рук и стал типичным прожигателем жизни, его отец, собственно, сам олигарх, который, судя по комментариям зрителей, также не вызывает симпатии, так как мало чем отличается от сынка, решает его проучить и инсценирует "провал в прошлое". Молодой человек попадает в аутентичную обстановку царской России, где его место определено среди холопов, его "воспитывают" тайные коучеры во главе с Охлабыстиным, руководствуясь заранее составленным сценарием. Но как всегда в ромкомах - вмешивается любовь, и все идет не по сценарию.