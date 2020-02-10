22 Августа 2020
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Экономика В России
кредит процент экономика (2009) | Фото: www.startmaster.ru

Банки готовятся снизить ставки по вкладам и кредитам

Ожидания банкиров в отношении снижения ключевой ставки ЦБ РФ, полностью оправдались.

Все это станет толчком для очередного витка снижения ставок как по вкладам, так и по кредитам, прежде всего по ипотеке, говорят банкиры и аналитики.

Ставки по вкладам могут отреагировать на решение Банка России уже на этой неделе, с небольшим лагом пойдут вниз и ставки по кредитам.

Два банка из топ-10 по активам сообщили, что снизят ипотечные ставки уже на днях, два менее крупных признались, что на днях уменьшают доходность рублевых депозитов. Представители еще около десятка банков из топ-30 сообщили, что пока не принято конкретных решений, пишут "Ведомости".

Напомним, 7 февраля Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6%. Такое развитие событий предсказывали многие эксперты. Это шестая корректировка ставки за последний год.

Ставка была понижена, несмотря на такие сдерживающие факторы как назначение нового правительства, принятие дополнительных социальных обязательств государством (маткапитал, индексация пенсий и т.д.) и уханьский коронавирус.

Главная причина продолжения курса на снижение ставки – замедление инфляции. И аналитики предсказывают еще минимум одно снижение – на те де 25 б.п. – до конца 2020 года.

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Банки готовятся снизить ставки по вкладам и кредитам

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Теги: кредиты, вклады, ключевая ставка



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