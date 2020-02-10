Судно, способное достроить "Северный поток - 2", вышло из Находки

Трубоукладчик "Академик Черский", принадлежащий компании "Газпром", который министр энергетики Александр Новак называл способным достроить газопровод "Северный поток-2", вышел из порта Находка в Приморском крае и направился в Сингапур.

Судно покинуло порт вечером 9 февраля, сообщает РБК.

Напомним, президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель озвучил сроки завершения строительства и запуска газопровода "Северный поток - 2".

Путин подчеркнул, что Россия сможет завершить этот проект в условиях санкций, самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Глава государства отметил, что санкции лишь на несколько месяцев отодвинут окончание строительства.

Канцлер Германии подчеркнула, что это "правильный проект", который необходимо реализовать несмотря на американские санкции.

Ранее в Сенате США обсуждался законопроект о санкциях в отношении компаний, связанных с проектом газопровода "Северный поток-2".