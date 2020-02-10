22 Августа 2020
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию

67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".

В первую тройку по важности также попали запрет иностранного гражданства для чиновников (51%) и гарантии МРОТа не ниже прожиточного минимума (50%). Меньше всего наряду с Госсоветом жителей России волнует перераспределение полномочий президента в пользу парламента при назначении премьера и министров (11%).

Принять участие в голосовании по поправкам готовы 64% респондентов, а 72% собираются их поддержать, сообщают "Ведомости".

Поправки в Конституцию предложены "не для того, чтобы продлить свои полномочия", сообщил ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями общественности в Череповце.

У главы государства спросили, имеет ли смысл после проведения всенародного голосования о поправках в Конституцию проводить еще и выборы президента в 2024 году. "На мой взгляд, поправки, которые я предложил, продиктованы просто жизнью", — сказал президент.

По словам Путина, за время его работы в правительстве и в качестве главы государства для него "стало очевидно, что некоторые сферы не работают так, как должны".

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Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию

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Теги: Конституция, Госсовет



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