Россия прекращает безвизовые туристические поездки с Китаем и выдачу рабочих виз гражданам КНР

Россия временно приостанавливает безвизовые туристические поездки с Китаем. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано сегодня на официальном сайте Правительства РФ.

В документе говорится, что делается это "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории РФ". Кроме этого, будет временно приостановлена выдача рабочих виз гражданам Китая на трудовую деятельность в России.

Напомним, официально в России выявлено два случая заражения китайской коронавирусной инфекцией. Первый заболевший был обнаружен в Забайкалье, второй – в Тюменской области. Оба они граждане КНР.

Сегодня Владимир Путин приказал привлечь самолеты Воздушно-космических сил для эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом регионов Китая.