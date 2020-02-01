Семак о непонятной ситуации с Кокориным: Ни одной причины отправлять его в аренду нет

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о непонятной ситуации с форвардом команды Александром Кокориным.

Напомним, недавно стало известно, что один из аутсайдеров чемпионата России - ФК "Сочи" - арендовал Кокорина до конца сезона. Однако сам футболист заявил, что хотел бы остаться в "Зените" и никуда уходить не намерен. За это игрока отстранили от работы с основной командой и отправили в "Зенит-2".

Комментируя ситуацию, Сергей Семак отметил, что его позиция в данном вопросе не поменялась.

"Я, как главный тренер, не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду. Все решается на уровне руководства. Думаю, в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет", - цитирует специалиста официальный сайт "Зенита".

Напомним, Кокорин принимал участие в первом сборе команды и сыграл в нескольких матчах. Но на второй сбор в Испанию нападающий уже не полетел.