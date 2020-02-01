"Состояние удовлетворительное, жалоб нет": тюменский Роспотребнадзор рассказал о студентке с коронавирусом

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области рассказали о состоянии студентки, у которой был подтвержден коронавирус.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, заболевшая студентка из Китая прилетела 28 января маршрутом "Пекин – Новосибирск – Тюмень": девушка была в маске и в комнату общежития не проходила.

"Заведующая общежитием сразу изолировала ее в отдельное помещение, откуда она была госпитализирована бригадой "скорой помощи" в боксированную палату областной инфекционной больницы", - отметили в Роспотребнадзоре.

Люди, близко контактировавшие со студенткой, также были госпитализированы, у них отобраны биопробы для исследования. Затем они были направлены в Тюменский НИИ краевой и инфекционной патологии и научный центр "Вектор" в Новосибирск.

"Все пробы у них отрицательные, повторно пробы будут отобраны на 10-й день после госпитализации. У контактных отсутствуют клинические проявления, все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением", - добавили в ведомстве.

Там уточнили, что состояние студентки удовлетворительное, жалоб у нее нет, а заболевание протекает в легкой клинической форме.

Напомним, официально в России выявлено два случая заражения китайской коронавирусной инфекцией. Еще один заболевший был обнаружен в Забайкалье, это гражданин КНР. Сообщалось, что он пошел на поправку.