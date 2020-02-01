В Екатеринбурге на митинге потребовали референдум о поправках в Конституцию

В субботу на площади Обороны в Екатеринбурге состоялся митинг за то, чтобы поправки в Конституцию вносились на референдуме.

Как передает корреспондент Накануне.RU, несмотря на морозную погоду, высказать свое мнение о грядущих изменениях в основной закон страны собрались около сотни человек. Некоторые прохожие не заходили внутрь пространства, отведенного для митинга, но останавливались у ограды послушать ораторов.

Символики парламентской оппозиции не было, среди флагов "Парнаса" и "Яблока" были и красные стяги РСД, и красно-черное полотнище анархистов.

Со сцены, помимо представителей этих движений, выступили также коммунист Денис Шумихин и Наталья Крылова, депутат городской думы Асбеста.

Инициативы звучали самые разные, но все выступавшие сошлись во мнении, что президент, вместо того, чтобы быть гарантом Конституции, пытается изменить этот важный документ под себя. А по мнению Крыловой, "власть сейчас обходится с Конституцией, будто с туалетной бумагой".

В итоге участники митинга потребовали всенародного обсуждения поправок до, а не после их одобрения Федеральным Собранием, и проведения референдума с правом агитировать против поправок.