В Екатеринбурге на митинге потребовали референдум о поправках в Конституцию

13 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/building/villa/carcase/, посмотреть.
Сантехник на час: http://remont.youdo.com/plumbers/bath/hot/, рекомендуем!
YouDo: http://remont.youdo.com/doors/architraves/, подробности...



Политика Свердловская область Уральский ФО В России
митинг за референдум о поправках в Конституцию в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на митинге потребовали референдум о поправках в Конституцию

В субботу на площади Обороны в Екатеринбурге состоялся митинг за то, чтобы поправки в Конституцию вносились на референдуме.

Как передает корреспондент Накануне.RU, несмотря на морозную погоду, высказать свое мнение о грядущих изменениях в основной закон страны собрались около сотни человек. Некоторые прохожие не заходили внутрь пространства, отведенного для митинга, но останавливались у ограды послушать ораторов.

митинг за референдум о поправках в Конституцию в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Символики парламентской оппозиции не было, среди флагов "Парнаса" и "Яблока" были и красные стяги РСД, и красно-черное полотнище анархистов.

Со сцены, помимо представителей этих движений, выступили также коммунист Денис Шумихин и Наталья Крылова, депутат городской думы Асбеста.

митинг за референдум о поправках в Конституцию в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Инициативы звучали самые разные, но все выступавшие сошлись во мнении, что президент, вместо того, чтобы быть гарантом Конституции, пытается изменить этот важный документ под себя. А по мнению Крыловой, "власть сейчас обходится с Конституцией, будто с туалетной бумагой".

В итоге участники митинга потребовали всенародного обсуждения поправок до, а не после их одобрения Федеральным Собранием, и проведения референдума с правом агитировать против поправок.

митинг за референдум о поправках в Конституцию в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

митинг за референдум о поправках в Конституцию в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Екатеринбурге на митинге потребовали референдум о поправках в Конституцию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Конституция, поправки, референдум, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети