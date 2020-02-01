Путин приказал привлечь самолеты ВКС для эвакуации россиян из Китая, где бушует коронавирус

Владимир Путин приказал привлечь самолеты Воздушно-космических сил для эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом регионов Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, самолеты начнут выполнять рейсы уже сегодня. Ранее российское посольство в Пекине объявило, что составляет списки желающих срочно покинуть провинцию Хубэй, пишет РИА Новости.

Напомним, что официально в России выявлено два случая заражения китайской коронавирусной инфекцией. Первый заболевший был обнаружен в Забайкалье, это гражданин КНР. Сообщалось, что он уже идет на поправку.

Еще один случай коронавируса зафиксирован в Тюменской области – там заразилась китайская студентка.