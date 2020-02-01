13 Августа 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
актер Стивен Сигал (2020) | Фото: Накануне.RU

Приглашенный в партию "За правду" Сигал открестился от кресла в Госдуме

Легендарный американский актер Стивен Сигал объявил о том, что не хочет быть депутатом российского федерального парламента.

Как передает корреспондент Накануне.RU, звезда фильмов "В осаде" образно заявил о том, что мандат депутата Госдумы – "это не его ботинки". При этом гражданин США с российским паспортом видит свою роль в другом.

"Я бы очень хотел наладить отношения между Россией и США. У нас много противоречий", - сказал актер.

Отметим, что Сигал был приглашен в движение Захара Прилепина "За правду". Политическая сила будет бороться за мандаты на выборах в Госдуму.

актер Стивен Сигал(2020)|Фото: Накануне.RU

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Приглашенный в партию "За правду" Сигал открестился от кресла в Госдуме

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Теги: Сигал, За правду, Госдума



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