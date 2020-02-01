Глава Госдепа США пообещал Белоруссии обеспечить страну нефтью
Глава Госдепа США Майк Помпео рассказал, что американские компании могут полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти. Заявление прозвучало сегодня в Минске.
По словам госсекретаря, Штаты хотят помочь Белоруссии "создать свое собственное суверенное государство".
"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам", - цитирует его РИА Новости.
Майк Помпео прибыл в Минск с визитом в рамках евразийского турне.
Напомним, в январе Белоруссия не смогла договориться с Россией по поставкам нефти. Президент Александр Лукашенко заявлял, что Москва хочет продавать Минску "черное золото" по ценам выше мировых.
В итоге недавно Белоруссия купила партию норвежской нефти.