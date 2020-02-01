Глава Госдепа США пообещал Белоруссии обеспечить страну нефтью

13 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовой ремонт: http://remont.youdo.com/st54908/ можно найти здесь.
Тут http://remont.youdo.com/facing/floor/screed/, смотреть варианты >>
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/perm/arendaavto/limuzin/ - лучшие цены по ссылке.



Политика В бывшем СССР За рубежом
коллаж, Белоруссия, газ, нефть (2017) | Фото: Накануне.RU

Глава Госдепа США пообещал Белоруссии обеспечить страну нефтью

Глава Госдепа США Майк Помпео рассказал, что американские компании могут полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти. Заявление прозвучало сегодня в Минске.
Читайте также:

По словам госсекретаря, Штаты хотят помочь Белоруссии "создать свое собственное суверенное государство".

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам", - цитирует его РИА Новости.

Майк Помпео прибыл в Минск с визитом в рамках евразийского турне.

Напомним, в январе Белоруссия не смогла договориться с Россией по поставкам нефти. Президент Александр Лукашенко заявлял, что Москва хочет продавать Минску "черное золото" по ценам выше мировых.

В итоге недавно Белоруссия купила партию норвежской нефти.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Глава Госдепа США пообещал Белоруссии обеспечить страну нефтью

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: США, Белоруссия, нефть, Помпео, обещания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2020 09:09 Мск Власти Югры объяснили снижение нефтедобычи конфликтом Москвы с Минском
Ранее 21.01.2020 08:39 Мск Назло союзнику: Белоруссия купила партию норвежской нефти

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети