В Курганской области предпринимаются все меры, чтобы не допустить в регион коронавирус из Китая

В правительстве Зауралья прошло заседание штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече беседу вели представители правительства, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, МЧС, а также главы районов Курганской области. На заседании озвучили список превентивных мер, которые предпринимаются с целью недопущения в регион инфекции из Китая.

Как сообщила директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина, на сегодняшний день в регионе случаи заболевания коронавирусом не зафиксированы.

Определен конкретный алгоритм действий медиков при подозрении на вирус, отработаны схемы маршрутизации с целью немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание.

Медики посчитали и расходные материалы для отбора с целью проведения лабораторных исследований, расчет дополнительной потребности в медицинских изделиях, а также средствах индивидуальной защиты на период массового распространения заболеваемости. Все это сделано для предупреждения, чтобы быть готовыми в случае чего дать быстрый и жесткий отпор инфекции.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорий Хохлов рассказал, что с 28 января силами ведомства в российских аэропортах ведется обследование всех граждан, прибывающих из Китая.

"Налажено межведомственное взаимодействие между управлением Роспотребнадзора и пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Усилен дезинфекционный режим на транспортных узлах - в аэропортах, автовокзалах и железнодорожных вокзалах", - отметил Хохлов.

Существует "горячая линия" - туда можно позвонить и задать все вопросы, которые касаются ситуации с распространением коронавируса - 8 3522 41-33-36.

Накануне в Екатеринбурге приземлился самолет из Китая - на борту было и 11 зауральцев, их проверили, коронавируса у них не обнаружено.

Хохлов также попросил жителей региона не поддаваться всеобщей панике, но отметил, что нужно и важно соблюдать меры предосторожности и в случае ухудшения состояния незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

"В области идет сезонный рост заболеваемости обычным ОРВИ. За последнюю неделю острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом заболели 4 тыс. 800 человек. Это ниже эпидемиологического порога на 8,6%, но темп прироста заболевания 24%", - сказал Хохлов.

В правительстве также отметили, что сейчас никаких поводов для беспокойства нет. Властями предприняты все необходимые меры для проведения профилактических мероприятий и своевременного оказания медицинской помощи при выявлении случаев заражения коронавирусом.

Напомним, накануне губернатор соседней с Зауральем Тюменской области Александр Моор провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса и официально подтвердил информацию о выявленном у китайской студентке заболевании. Информацию о том, что в Тюмени и в Забайкалье был обнаружен коронавирус сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.