"Это превращает нас в нацию стукачей!" Охлобыстин прокомментировал закон о домашнем насилии

Популярный актер Иван Охлобыстин, известный по ситкому "Интерны", выступил категорически против закона о домашнем насилии.

Отвечая сегодня на вопрос журналиста Накануне.RU в ходе учредительного съезда партии "За правду" шоумен заявил, что данный закон ухудшает моральные качества россиян.

"Этот закон делает из нас стукачей! Ну, дали подзатыльник и дали. Я вот лично не хочу, чтобы мою частную жизнь ущемляли. Что касается ювенальной юстиции, то она должна быть с человеческим лицом", - считает актер.

Напомним, сегодня известный писатель и общественный деятель Захар Прилепин открыл учредительный съезд своей партии "За правду". Политическое собрание проходит в одном из залов центра Москвы.