"Это превращает нас в нацию стукачей!" Охлобыстин прокомментировал закон о домашнем насилии

13 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите: http://remont.youdo.com/plumbers/heating-systems/other/ustanovka-individualnogo-otopleniya/ от 2550 руб.
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/voronezh/zakazgazeli/tag/sgruzchikami/ - подробное описание тут.



Общество Центральный ФО В России Москва
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

"Это превращает нас в нацию стукачей!" Охлобыстин прокомментировал закон о домашнем насилии

Популярный актер Иван Охлобыстин, известный по ситкому "Интерны", выступил категорически против закона о домашнем насилии.

Отвечая сегодня на вопрос журналиста Накануне.RU в ходе учредительного съезда партии "За правду" шоумен заявил, что данный закон ухудшает моральные качества россиян.

"Этот закон делает из нас стукачей! Ну, дали подзатыльник и дали. Я вот лично не хочу, чтобы мою частную жизнь ущемляли. Что касается ювенальной юстиции, то она должна быть с человеческим лицом", - считает актер.

актер Иван Охлобыстин(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, сегодня известный писатель и общественный деятель Захар Прилепин открыл учредительный съезд своей партии "За правду". Политическое собрание проходит в одном из залов центра Москвы.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Это превращает нас в нацию стукачей!" Охлобыстин прокомментировал закон о домашнем насилии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Охлобыстин, насилие, закон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.01.2020 14:30 Мск Поклонская предложила свои поправки в законопроект о домашнем насилии и объяснила "уход из православия"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети