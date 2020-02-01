В Забайкалье поступили тесты для определения антигена коронавируса

Сегодня, 1 февраля, в центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае поступил набор реагентов для определения антигена нового коронавируса. Об этом Накануне.RU сообщили в краевом правительстве.

Как заявил главный врач центра Александр Туранов, полученная тест-система позволит провести 200 исследований. По его словам, при необходимости нужное количество тестов будет в оперативном режиме доставлено дополнительно.

Набор реагентов разработан государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Главврач добавил, что медучреждение готово для проведения исследований, мощностей лаборатории для этого достаточно. В данный момент она переведена на круглосуточный режим работы.

Напомним, что в Забайкалье выявлен один случай заражения китайской коронавирусной инфекцией. Заболевший – гражданин КНР. Сообщалось, что он уже идет на поправку.

Еще один случай коронавируса в России зафиксирован в Тюменской области.