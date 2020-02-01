13 Августа 2020
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Общество Центральный ФО В России Москва
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Отец брошенных в Шереметьево детей мог угрожать их бабушке

Следователи проверяют информацию о том, что отец оставленных в аэропорту Шереметьево детей угрожал их родственнице.
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Как сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, по имеющимся данным, отец детей высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой были определены мальчики.

"Следствие даст правовую оценку действиям мужчины. При наличии оснований будет принято процессуальное решение", - заявили в ведомстве.

Напомним, в январе в московском аэропорту Шереметьево были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую оставил их отец. В ней говорилось о его тяжелом финансовом положении. Мужчина отмечал, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже.

Позже отец сдался следователям в Ростовской области.

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Отец брошенных в Шереметьево детей мог угрожать их бабушке

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Теги: дети, Шереметьево, угрозы, СКР



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Развитие сюжета:

Ранее 15.02.2020 09:33 Мск Суд отправил за решетку отца, бросившего своих детей в аэропорту Шереметьево
Ранее 14.02.2020 07:50 Мск Детей, которых отец бросил в московском "Шереметьево", отдали маме
Ранее 13.02.2020 14:30 Мск Задержан мужчина, бросивший детей в Шереметьево

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