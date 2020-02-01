Отец брошенных в Шереметьево детей мог угрожать их бабушке

Следователи проверяют информацию о том, что отец оставленных в аэропорту Шереметьево детей угрожал их родственнице.

Как сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, по имеющимся данным, отец детей высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой были определены мальчики.

"Следствие даст правовую оценку действиям мужчины. При наличии оснований будет принято процессуальное решение", - заявили в ведомстве.

Напомним, в январе в московском аэропорту Шереметьево были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую оставил их отец. В ней говорилось о его тяжелом финансовом положении. Мужчина отмечал, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже.

Позже отец сдался следователям в Ростовской области.