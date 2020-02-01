13 Августа 2020
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Общество За рубежом
Стивен Кинг и Оуэн Кинг (2018) | Фото: lipetsk.ru

"Король ужасов" Стивен Кинг удалился из Facebook из-за "потока ложной информации"

Легендарный писатель Стивен Кинг решил удалить свой аккаунт из социальной сети Facebook. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом "король ужасов" сегодня заявил в своем официальном Твиттере.
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"Я покидаю Facebook. Не устраивает поток ложной информации, которая допускается в ее политической рекламе. И я не уверен в ее способности защитить конфиденциальность своих пользователей", - заявил автор многочисленных романов.

При этом он добавил, что продолжит вести свой Твиттер.

Напомним, на этой неделе Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter. По данным ведомства, компании не предоставили в установленный срок сведения о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах на территории РФ.

Теперь зарубежным соцсетям грозит штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

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"Король ужасов" Стивен Кинг удалился из Facebook из-за "потока ложной информации"

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Теги: Кинг, Facebook, писатель, аккаунт



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