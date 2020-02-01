Захару Прилепину устроили проверку на полиграфе

Популярный российский писатель Захар Прилепин был подвергнут проверке на правдивость. Именно таким креативным образом организаторы учредительного съезда "За правду", который проходит сегодня в Москве, решили заявить о новой политической силе. Свидетелем необычной процедуры стал журналист Накануне.RU.

Прилепина подключили проводами к специальным датчикам. В это время на всеобщее обозрение были выставлены графики колебаний его ответов. Ассистенты задавали 45-летнему деятелю каверзные политические вопросы. Среди них были следующие: собрался ли он менять форму правления в стране, сильно ли он беспокоится за Конституцию страны, ее экономику, Донбасс и соратников.

Периодически проверяющие фиксировали сильные колебания его сердечного ритма.

"У Захара болит сердце за Конституцию. Он хочет смены формы правления в нашей стране", - среди прочего сказали ведущие.

В самый кульминационный момент проверки Прилепин заявил о том, что намерен побеждать на выборах в Госдуму. В зале это заявление вызвало настоящие овации.