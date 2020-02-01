"России нужны дети русских людей": писатель Прилепин рассказал о задачах движения "За правду"

Известный писатель и общественный деятель Захар Прилепин сегодня открыл учредительный съезд своей партии "За правду". Политическое собрание проходит в эти минуты в одном из залов центра Москвы.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала заседания, автор бестселлеров "Санькя" и "Некоторые не попадут в ад" выступил с эмоциональной речью. Среди прочего Прилепин подчеркнул, что в многонациональной стране есть проблема с рождаемостью русских людей.

"России нужны дети русских людей. То, что способствует расширению русской цивилизации - это цивилизованно", - заявил Прилепин.

Помимо всего прочего новоиспеченный политик рассказал о задачах своей будущей партии.

"Наша задача влиять на элиту. Политические элиты мимикрируют и присягнут первому же самозванцу в случае чего. Те же, кто объявит перемирие с Западом, завтра сдадут Крым. Мы за правду. Мы создаем ополчение, совсем как Минин и Пожарский. Нужно создать ополчение убедительное, как автомат Калашникова. Атаковать справа и слева, это нормально. Спросите у Стивена Сигала", - заключил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянин американского происхождения Сигал будет отвечать в движении Прилепина за неполитические проекты.