Крутой назвал участника от России на "Евровидении-2020"

Известный российский продюсер Игорь Крутой предположил, кто будет представлять РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году.

Как рассказал Крутой РИА Новости, скорее всего, это будет певец Александр Панайотов.

"Процентов на 90, я думаю", - заявил он.

Окончательное решение о конкурсанте на "Евровидение" от России должно быть принято до конца февраля.

В нынешнем году международный песенный конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году Россию на "Евровидении" второй раз представлял Сергей Лазарев, он занял третье место.

Ранее стало известно, что российский представитель на "Евровидении-2020" выступит в первом полуфинале конкурса.