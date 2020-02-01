13 Августа 2020
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Общество В России За рубежом
Игорь Крутой (2012) | Фото:photospress.ru

Крутой назвал участника от России на "Евровидении-2020"

Известный российский продюсер Игорь Крутой предположил, кто будет представлять РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году.

Как рассказал Крутой РИА Новости, скорее всего, это будет певец Александр Панайотов.

"Процентов на 90, я думаю", - заявил он.

Окончательное решение о конкурсанте на "Евровидение" от России должно быть принято до конца февраля.

Евровидение-2020(2019)|Фото: Eurovision Song Contest

В нынешнем году международный песенный конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году Россию на "Евровидении" второй раз представлял Сергей Лазарев, он занял третье место.

Ранее стало известно, что российский представитель на "Евровидении-2020" выступит в первом полуфинале конкурса.

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Крутой назвал участника от России на "Евровидении-2020"

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Теги: Крутой, Панайотов, Евровидение, конкурс



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