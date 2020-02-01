Заболевший коронавирусом китаец из Забайкалья пошел на поправку

Власти Забайкальского края представили последние сведения о состоянии китайца, у которого был выявлен коронавирус.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, по данным на 12 часов 1 февраля состояние пациента с установленным диагнозом удовлетворительное. Он продолжает находиться в специальном изолированном медицинском боксе и идет на поправку.

"Два человека, находившихся в близком контакте с ним, изначально также были размещены в изолированные боксы под наблюдение медицинского персонала. У этих граждан результаты анализов отрицательные – вируса нет", - говорится в сообщении краевых властей.

Напомним, на данный момент в России официально зарегистрировано два случая китайского коронавируса: кроме Забайкалья, также опасное заболевание было выявлено у студентки из Тюмени. Оба пациента являются гражданами КНР.