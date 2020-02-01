На Южном Урале мошенник похитил миллион рублей у школьного учителя

На Южном Урале полицейские ищут мошенника, выдавшего себя за банкира.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, жертвой стал 35-летний учитель общеобразовательной школы в Трехгорном. Злоумышленник дистанционно представился ему сотрудником банка и под предлогом возврата денежных средств похитил с банковской карты педагога около миллиона рублей. Последний, осознав, что его обманули, обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Чтобы избежать подобных случаев, сотрудники полиции призывают проявлять бдительность и не доверять незнакомцам. Если же вы стали жертвой мошенников, необходимо сразу же обратиться с заявлением в территориальный орган внутренних дел.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале пенсионерка отдала мошеннику 500 тысяч рублей. Он утверждал, что его похитили сомалийские пираты.