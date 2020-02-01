13 Августа 2020
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Спорт В России За рубежом
Федор Смолов (2019) | Фото: Накануне.RU

Смолов включен в заявку "Сельты" на матч с "Валенсией" и может сыграть уже сегодня вечером

Испанская "Сельта" огласила заявку на матч 22-го тура Примеры с "Валенсией". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды из Виго.

В список из 20 футболистов включен и нападающий сборной России Федор Смолов, который перебрался в "Сельту" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Таким образом, россиянин может дебютировать за свой новый клуб уже сегодня вечером.

заявка Сельты на игру с Валенсией(2020)|Фото: rccelta.es

Встреча "Валенсия" – "Сельта" пройдет 1 февраля на знаменитом стадионе "Месталья". Начало игры в 23 часа по московскому времени.

Напомним, 31 января Смолов успешно прошел медобследование и подписал контракт с "Сельтой" до конца этого сезона. За команду Федор будет выступать под 9-м номером. Впоследствии испанский клуб имеет право выкупить футболиста у московского "Локомотива".

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Смолов включен в заявку "Сельты" на матч с "Валенсией" и может сыграть уже сегодня вечером

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Теги: Смолов, заявка, Сельта, Валенсия



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