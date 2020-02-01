13 Августа 2020
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Политика За рубежом
Великобритания, ЕС, референдум (2016) | Фото:pics.utro.ru/

Великобритания официально перестала быть частью ЕС

Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза. Так завершилось длившееся 47 лет членство страны в европейском сообществе.
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Выход Великобритании из ЕС был определен на референдуме 2016 года с перевесом в 1,3 млн голосов. Тогда соотношение голосов "за" и "против" составило 52% против 48%.

Вслед за официальным выходом королевства из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Он был согласован, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В это время Великобритания и 27 оставшихся в составе ЕС стран продолжат сосуществовать так, будто она остается членом сообщества.

Как сообщают "Вести", до конца года стороны намерены согласовать все условия будущего взаимодействия. Прежде всего, нужно будет заключить соглашение о свободной торговле.

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания готовится к запуску собственного, независимого от ЕС, санкционного режима. Лондон сможет, в частности, блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

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Великобритания официально перестала быть частью ЕС

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Теги: Великобритания, Евросоюз, выход



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