С 1 февраля в России изменились правила увольнения, связанные с переходом на электронные трудовые

С 1 февраля в России изменились правила увольнения.

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С сегодняшнего дня при смене работы бухгалтерия или отдел кадров будут выдавать сотруднику сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р вместе с другими документами. Данный документ выдается в последний рабочий день.

В форме СТД-Р содержится информация о длительности работы у данного работодателя – фактически она является аналогом выписки из трудовой книжки.

Изменения правил увольнения связаны с переходом на электронные трудовые. Как напоминает Lenta.ru, окончательно этот переход завершится 1 января 2021 года.

Ранее Накануне.RU подробно рассказывало об изменениях, которые начнутся с самого первого дня 2020 года. Новые законы будут регулировать трудовые, торговые, социальные отношения, коснутся повышения пенсионного возраста и стоимости автомобилей, налогообложения, детских пособий, работы полиции и еще многого другого.