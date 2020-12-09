10 Декабря 2020
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Политика Челябинская область
памятник Доблестным сынам Отечества, Челябинск (2020) | Фото: Дмитрий Куткин, &quot;Вечерний Челябинск&quot;

Первый вице-спикер ЗСО Александр Лазарев чествовал героев

В Челябинске прошла церемония чествования героев, в которой принял участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев. Церемония прошла у мемориального комплекса "Доблестным сынам Отечества" в День героев России. Об этом сообщили в прессс-службе южноуральского парламента.

В Челябинской области звания Героя Советского Союза удостоены 266 человек, из них семь получили награду дважды. Еще 46 южноуральцев стали полными кавалерами ордена Славы, 39 человек удостоились звания Героя России (20 – посмертно). Свыше 600 жителей Челябинской области погибли при выполнении интернационального долга в военных конфликтах на территории Афганистана, Северного Кавказа, Таджикистана, Абхазии и Осетии, также в Сирии.

"Сегодня мы отмечаем День героев Отечества. В этот день мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы», - отметил в ходе торжественного мероприятия Александр Лазарев. - Эта памятная дата России призвана сформировать в обществе, прежде всего у молодежи, идеалы самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству".

Алексей Текслер, Александр Лазарев(2020)|Фото: Дмитрий Куткин, "Вечерний Челябинск"

памятник Доблестным сынам Отечества, Челябинск(2020)|Фото: Дмитрий Куткин, "Вечерний Челябинск"

Всего в этот день в церемонии приняли участие Герои России, их жены и матери, руководители органов исполнительной власти, военные и представители духовенства.

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Первый вице-спикер ЗСО Александр Лазарев чествовал героев

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Теги: Александр Лазарев, Законодательное собрание, День Героев России



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