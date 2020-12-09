Решить проблему с водой в Крыму предлагают с помощью технологий "Роскосмоса"

Решить проблему с водой в Крыму предлагают с помощью технологий "Роскосмоса", передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий комментарий в своем Twitter разместил Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отреагировал на пост депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая предложила Илону Маску переехать в Крым, чтобы помочь региону решить проблему с водой.

"А вы не хотите использовать технологии подготовки воды, разработанные Московским институтом теплотехники для города Москвы, или технологии ее опреснения (Центр Келдыша), которые мы сделали для Казахстана на Каспии? Оба предприятия - это Роскосмос. Или вам обязательно нужен Илон Маск?" - прокомментировал Рогозин.

Он также пригласил ее на предприятия госкорпорации, где применяются апробированные технологии водоочистки и водоприготовления. Депутат приглашение приняла.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что при самом негативном сценарии вода будет подаваться по графику до конца 2021 года в отдельных районах. Между тем, Москва уже начала реализацию программы по обеспечению Крыма водой. Перекидывать воду на полуостров с "материка" не планируется: федеральные ведомства планируют перебрасывать воду из рек, увеличивать добычу подземных вод, строить опреснительные станции, фильтровать сточные воды и т.д.