Решить проблему с водой в Крыму предлагают с помощью технологий "Роскосмоса"

10 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Крым
кран вода опрессовка (2009) | Фото: pln-pskov.ru

Решить проблему с водой в Крыму предлагают с помощью технологий "Роскосмоса"

Решить проблему с водой в Крыму предлагают с помощью технологий "Роскосмоса", передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий комментарий в своем Twitter разместил Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отреагировал на пост депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая предложила Илону Маску переехать в Крым, чтобы помочь региону решить проблему с водой.

"А вы не хотите использовать технологии подготовки воды, разработанные Московским институтом теплотехники для города Москвы, или технологии ее опреснения (Центр Келдыша), которые мы сделали для Казахстана на Каспии? Оба предприятия - это Роскосмос. Или вам обязательно нужен Илон Маск?" - прокомментировал Рогозин.

Он также пригласил ее на предприятия госкорпорации, где применяются апробированные технологии водоочистки и водоприготовления. Депутат приглашение приняла.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что при самом негативном сценарии вода будет подаваться по графику до конца 2021 года в отдельных районах. Между тем, Москва уже начала реализацию программы по обеспечению Крыма водой. Перекидывать воду на полуостров с "материка" не планируется: федеральные ведомства планируют перебрасывать воду из рек, увеличивать добычу подземных вод, строить опреснительные станции, фильтровать сточные воды и т.д.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Решить проблему с водой в Крыму предлагают с помощью технологий "Роскосмоса"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: наталья поклонская, крым, илон маск, дмитрий рогозин, роскосмос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети