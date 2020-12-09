Медики Пятигорска разработали препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19

В Ставропольском крае группа медиков городской больницы Пятигорска разработала препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Исследование препарата уже прошло в испытательном центре "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава РФ.

"Исследования доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3–13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата. Предлагаемый ставропольскими специалистами метод лечения известен как "антисмысловая терапия". Он основан на блокировке вирусной РНК. РНК в человеческой клетке всегда состоит из одной цепи. И для любых ее функций важно, чтобы она оставалась одноцепочечной. Поэтому самый простой способ нарушить ее работу — добавить ей вторую цепь. По такому принципу работают антисмысловые ДНК: они комплементарно слипаются с матричной РНК. Получается двухцепочечная молекула, которую рибосома уже не может распознать", - говорится в сообщении.

По такому же принципу действует препарат Спинраза для лечения спинальной мышечной атрофии. Медики из Пятигорска смогли подобрать нужную антисмысловую цепочку для блокировки коронавируса.

По сравнению с антисмысловыми технологиями, которыми пытались лечить атипичную пневмонию, вызванной коронавирусом, сегодня удалось в разы снизить токсичность препарата и облегчить доставку антисмысловых олигонуклеотидов к целевым тканям.

Сейчас исследовательская группа ведет переговоры с фармкомпаниями и государственными венчурными фондами для того, чтобы приступить к доклиническим исследованиям.