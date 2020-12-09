09 Декабря 2020
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пожар на нефтяной скважине в Оренбургской области (2020) | Фото: 56.mchs.gov.ru

Пожар на нефтяной скважине ликвидирован

Пожар на нефтяной скважине на Таллинском месторождении в Оренбургской области ликвидирован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС России.

Загорелся газовый фонтан из скважины. Высота горящего факела достигла 25 метров, а площадь огня – 100 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара - нарушение технологического регламента процесса производства. Из-за возгорания был введен режим "чрезвычайная ситуация" локального характера (на объекте производства).

Сейчас ведутся работы по охлаждению арматуры скважины. Участие в ликвидации пожара принимают 105 человек и 33 единицы техники, в том числе 62 человека и 15 единиц техники от МЧС.

Сообщалось о одном пострадавшем - мужчина с ожогами кистей рук был госпитализирован.

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Пожар на нефтяной скважине ликвидирован

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Теги: пожар, нефтяная скважина, оренбургская область



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