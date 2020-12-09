На Ямале в преддверии новогодних праздников ввели новые антиковидные ограничения

На Ямале родителей и других приглашенных гостей не пустят на детские новогодние утренники в детских садах и школах, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

Детские праздники пройдут в условиях строгих ограничений. Так, сами мероприятия могут проходить в актовых и спортивных залах, но только составом одного класса или группы. В одном помещении не могут находиться более 30 человек.

При этом на праздниках обязательно использование защитных масок.