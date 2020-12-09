В Литве осквернили памятники советским воинам

В Литве осквернили памятники советским воинам. Из-за этого Следственный комитет России начал доследственную проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

По предварительным данным, памятник советским воинам, погибшим в 1941-1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии, расположенные на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики облили красной краской.

Кроме того, на памятники нанесли оскорбительную символику.

Об осквернении памятников заявили участники литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты".