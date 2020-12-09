Вокруг назначения первого замминистра экономики Тувы развернута "грязная" пиар-кампания

С 7 декабря на должность первого заместителя министра экономики Республики Тыва был назначен 35-летний Белек Анай-оол. Назначение только что состоялось, а вокруг него отдельные интернет - ресурсы уже развернули скандальную слухопанораму. Распространяются слухи о его якобы родственных связях с главой Тувы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре республики Тыва, молодой специалист Белек Анай-оол прошел соответствующий конкурс и собеседование, более того, он уже имеет опыт работы на ответственных должностях.

До его назначения первым заместителем министра экономики правительства региона он, по информации министерства экономики Тувы, Белек Мергенович с 2007 по 2008 год работал секретарем-референтом в ГБУЗ Республики Тыва "Республиканская больница №2". А с 2010 по 2020 год трудился в Тувинском региональном филиале АО "Россельхозбанк" на различных должностях. При этом, у специалиста профильное образование - в 2005 году закончил Красноярский техникум информатики и вычислительной техники по направлению "Банковское дело", в 2010 году окончил Российский государственный социальный университет по специальности "Финансы и кредит. Банковское дело". И в 2020 году закончил обучение в Уральском государственном экономическом университете по направлению "Государственная и муниципальная служба".

Стоит отметить, что главой Тувы Шолбаном Кара-оолом уже несколько лет проводится целенаправленная кадровая политика по омоложению кадров.

В правительстве Тувы с 2016 года установлена 25-процентная квота для трудоустройства в органах исполнительной власти молодежи до 35 лет. Эта 25-процентная квота была установлена с целью обновления руководящих кадров республики. При этом, обязательно учитываются опыт работы претендента, прежде всего профессиональный и управленческий, креативность в реализации поставленных задач, неравнодушие к проблемам республики и стремление служить на благо Тувы.

Уже сейчас значительная часть молодых специалистов трудится на ответственных должностных постов в министерствах и ведомствах, в аппарате правительства. В большинстве своем это выпускники-краснодипломники, успешные молодые управленцы. Например, самый молодой министр - 29-летний Айдын Дун (министр сельского хозяйства и продовольствия РТ). Кроме того, в правительстве работает 30-летний Кежик Дандаа (министр дорожно-транспортного комплекса), 30-летний Субудай Монгуш (министр спорта). Также молодые люди работают в ранге заместителей министров.