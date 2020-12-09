Вокруг назначения первого замминистра экономики Тувы развернута "грязная" пиар-кампания

09 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Сибирский ФО Республика Тыва
Белек Анай-оол, тува (2020) | Фото: пресс-центр правительства Республики Тыва

Вокруг назначения первого замминистра экономики Тувы развернута "грязная" пиар-кампания

С 7 декабря на должность первого заместителя министра экономики Республики Тыва был назначен 35-летний Белек Анай-оол. Назначение только что состоялось, а вокруг него отдельные интернет - ресурсы уже развернули скандальную слухопанораму. Распространяются слухи о его якобы родственных связях с главой Тувы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре республики Тыва, молодой специалист Белек Анай-оол прошел соответствующий конкурс и собеседование, более того, он уже имеет опыт работы на ответственных должностях.

До его назначения первым заместителем министра экономики правительства региона он, по информации министерства экономики Тувы, Белек Мергенович с 2007 по 2008 год работал секретарем-референтом в ГБУЗ Республики Тыва "Республиканская больница №2". А с 2010 по 2020 год трудился в Тувинском региональном филиале АО "Россельхозбанк" на различных должностях. При этом, у специалиста профильное образование - в 2005 году закончил Красноярский техникум информатики и вычислительной техники по направлению "Банковское дело", в 2010 году окончил Российский государственный социальный университет по специальности "Финансы и кредит. Банковское дело". И в 2020 году закончил обучение в Уральском государственном экономическом университете по направлению "Государственная и муниципальная служба".

Стоит отметить, что главой Тувы Шолбаном Кара-оолом уже несколько лет проводится целенаправленная кадровая политика по омоложению кадров.

тува, республика тыва, Шолбан Кара-оол(2020)|Фото: gov.tuva.ru

В правительстве Тувы с 2016 года установлена 25-процентная квота для трудоустройства в органах исполнительной власти молодежи до 35 лет. Эта 25-процентная квота была установлена с целью обновления руководящих кадров республики.  При этом, обязательно учитываются опыт работы претендента, прежде всего профессиональный и управленческий, креативность в реализации поставленных задач, неравнодушие к проблемам республики и стремление служить на благо Тувы.

Уже сейчас значительная часть молодых специалистов трудится на  ответственных должностных постов в министерствах и ведомствах, в аппарате правительства. В большинстве своем это выпускники-краснодипломники, успешные молодые управленцы. Например, самый молодой министр - 29-летний Айдын Дун (министр сельского хозяйства и продовольствия РТ). Кроме того, в правительстве работает 30-летний Кежик Дандаа  (министр дорожно-транспортного комплекса), 30-летний Субудай Монгуш (министр спорта). Также молодые люди работают в ранге заместителей министров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вокруг назначения первого замминистра экономики Тувы развернута "грязная" пиар-кампания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Белек Анай-оол, тува, Шолбан Кара-оол, правительство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети