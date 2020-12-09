09 Декабря 2020
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Политика Свердловская область
Владислав Пинаев (2018) | Фото: Накануне.RU

Пинаев в городе не хозяин - мэр умыл руки в истории с аутсорсингом

Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила обратились к главе города Владиславу Пинаеву с просьбой поддержать их и не допустить передачу автопарка в частные руки.

В ответ глава города заявил, что не может вмешиваться в эту сферу, поскольку станция подведомственна минздраву региона. Пинаев обратился на областной уровень и попросил, чтобы новый "хозяин" не обижал сотрудников. Об этом сообщают активисты сообщества "Тагил за перемены" со ссылкой на ответ градоначальника.

Напомним, что эксперты назвали стоимость аутсорсинга тагильской "скорой" российским антирекордом. После этого общественники решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверит подряд на признаки возможной коррупцией. Ожидается, что контракт получит "дочка" "Ростеха" - ООО "РТ-Социальная сфера".

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Пинаев в городе не хозяин - мэр умыл руки в истории с аутсорсингом

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