09 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Парк XXII Партсъезда (2020) | Фото: Накануне.RU

Работа в парке 22 партсъезда на 2020 год полностью завершены

Работа в парке 22 партсъезда на 2020 год полностью завершены. Об этом журналистам сообщил директор МКУ "Городское благоустройство" Антон Козлов. По его словам, официальный конец всех работ запланирован на 25 ноября следующего года. 

На сегодняшний день парк открыт для транзитного хождения пешеходов. На 2/3 закончен ремонт центральной аллеи площадь которой составляет 6 тыс 686 кв м. Полностью встроенно уличное освещение: общая длина проложенных коммуникаций примерно 5 км. Обустроено 700 квадратных метров беговых дорожек с резиновым покрытием и примерно столько же велодорожек цветного асфальта.

Парк XXII Партсъезда(2020)|Фото: Накануне.RU

"Сложно оценивать, осталась ли половина работы или нет. Работы проводятся разноплановые. некоторые, условно говоря, исполнены на 75%. На будущий год нам нужно будет сделать ещё 3651 квадратный метр плиточного покрытия, урны и скамейки в количестве 401 штука. Зелёные насаждения в 1 тыс. 104 кв.м. и устройство зелёной зоны. Также планируется установка нескольких клумб", - рассказал Антон Козлов.

Парк XXII Партсъезда(2020)|Фото: Накануне.RU

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова также сообщила, что в этом году парк не будут украшать в преддверии нового года. Это связано с тем, что хоть на 2020 год реконструкция и закончена, парк по-прежнему является зоной ремонтных работ и в связи с этим администрация не хотела бы привлекать к ней особое внимание граждан.

Парк XXII Партсъезда(2020)|Фото: Накануне.RU

Это касается и бетонной клумбы, в которой в следующем году может быть посажена ель для создания, в том числе, и новогоднего настроения. 

Как рассказал корреспонденту Накануне.RU член общественной палаты Екатеринбурга и член группы общественного контроля в общественной палате Александр Гавриленко, второй этап работы запланирован на апрель следующего года. На данном этапе все "грязевые" работы, подразумевающие замену кабелей и дорожного покрытия завершены, и в следующем году жители Екатеринбурга будут наблюдать в большей степени только работы по благоустройству парка XXII Партсъезда.

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Работа в парке 22 партсъезда на 2020 год полностью завершены

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Теги: парк 22 партсъезда, реконструкция, работы



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