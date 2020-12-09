Время дозвона до больниц в проблемных регионах сократили с 30 до 2 минут - Чернышенко

Время дозвона пациентов до больниц в ряде проблемных регионов сократилось с более чем 30 минут до 2 мнут, сообщил на совещании президента с правительством вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее ОНФ сообщил Путину, что дозвон до медучреждений стал очень большой проблемой в условиях эпидемии, в некоторых регионах дозваниваться можно не то что часами, а сутками. Президент поручил Чернышенко решить эту проблему.

"ОНФ нам докладывал, что в 10 регионах были серьезные проблемы с дозвоном граждан. Это Иркутская область, Хакасия, Алтай, Дагестан, Хабаровск, Новосибирск, Омск, Воронеж, Забайкалье... Время ожидания операторов в этих регионах составляло более 30 минут - безобразие, конечно. В результате этой технологической, быстрой задачи, которую мы решили, сейчас время ответа операторов в этих регионах сократилось до двух минут, мы очень быстро этого показателя достигли", - рассказал Чернышенко.