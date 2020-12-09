МС-21 будет производиться с крылом из российских композитных материалов - Мантуров

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о ситуации с производством крыла для российского среднемагистрального самолета МС-21. Ранее предполагалось, что крыло будет изготавливаться из иностранных материалов, но после введения санкций возможность закупать материалы пропала, пришлось разрабатывать свои, что сказалось на сроках начала испытаний и, соответственно, ввода в серийное производство.

"Вы раньше докладывали о недобросовестной конкуренции в отношении самолета МС-21. Как обстоят дела сейчас?" – спросил Мантурова Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

"Мы с Росатомом запустили производство композитного волокна для крыла, испытали на статитке – крыло МС-21 из отечественного материала полностью подтвердило заложенные характеристики. Будем использовать для производства свое крыло, свои материалы", - пообещал Мантуров.

В целом он отметил, что объемы выпуска композитных материалов в России должны увеличиться в три раза за пять лет и достичь суммарно 100 млрд руб. При этом четверть производимого объема планируется поставлять на экспорт.