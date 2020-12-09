09 Декабря 2020
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МС-21-300 с двигателями ПД-14. (2020) | Фото: пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

МС-21 будет производиться с крылом из российских композитных материалов - Мантуров

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о ситуации с производством крыла для российского среднемагистрального самолета МС-21. Ранее предполагалось, что крыло будет изготавливаться из иностранных материалов, но после введения санкций возможность закупать материалы пропала, пришлось разрабатывать свои, что сказалось на сроках начала испытаний и, соответственно, ввода в серийное производство.
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"Вы раньше докладывали о недобросовестной конкуренции в отношении самолета МС-21. Как обстоят дела сейчас?" – спросил Мантурова Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

"Мы с Росатомом запустили производство композитного волокна для крыла, испытали на статитке – крыло МС-21 из отечественного материала полностью подтвердило заложенные характеристики. Будем использовать для производства свое крыло, свои материалы", - пообещал Мантуров.

В целом он отметил, что объемы выпуска композитных материалов в России должны увеличиться в три раза за пять лет и достичь суммарно 100 млрд руб. При этом четверть производимого объема планируется поставлять на экспорт.

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МС-21 будет производиться с крылом из российских композитных материалов - Мантуров

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Теги: мс-21, композитные материалы, композитное крыло, денис мантуров



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