Чубайс: Дело Ленина, похоже, действительно живёт

Спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс назвал оппозиционера Алексея Навального "юным ленинцем". Как передаёт Infox, поводом для этого послужил комментарий к ролику "Чубайс и ночной горшок президента", в котором Навальный отметил, будто экс-глава Роснано "как старый комсомолец 20 лет прислуживает Путину".

В ответ Чубайс написал короткий пост: "Привет юному ленинцу от старого комсомольца", в котором заметил, что "дело Ленина, похоже, действительно живёт", при этом напомнив о том, что встречался с ним и в очной полемике, когда Навальный оказался "боек, но не слишком содержателен". Речь, вероятно, идёт о дебатах в 2015 г.